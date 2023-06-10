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Источник: Приоритетное направление поиска усиления для Днепра-1 – качественные украинцы
Трансферы на выход не ограничиваются
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Между инвесторами и менеджментом "Днепра-1" состоялась рабочая встреча. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылками на СМИ, было определено, что Кучер и Красников сохраняют свои должности. Перед командой стоит задача бороться за высокие позиции в УПЛ, а также пройти в групповой раунд еврокубков.
Ресурс fcdnipro.com дополняет информацию, отмечая, что клуб ожидает незначительное сокращение бюджета, но его должно хватить для борьбы за высокие места в УПЛ.
Определен вектор трансферной политики: "Днепр-1" покинут большинство легионеров (кроме Бланко, судьба Пеглоу еще определяется), возможен уход кого-либо из украинцев, если будут достойные предложения. Усиление "Днепр-1" будет искать на рынке украинских игроков. Хотя этот аспект, как отмечает источник, может быть скорректирован.
Отметим, что "Днепр-1" предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов. По пути в группу еврокубков нужно пройти одного из трех соперников в двухматчевом противостоянии.
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