Супряге может потребоваться операция для восстановления после травмы

Телеграмм-канал Zarya Londonsk сообщает, что форвард "Динамо" Владислав Супряга так и не смог восстановиться от травмы. Вероятно, здесь не обойдется без оперативного вмешательства.

Официального подтверждения операции пока нет. 23-летний форвард, как известно, сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне.

Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории". Ранее было известно, что Владислав из-за травмы пропустит молодежное Евро-2023.