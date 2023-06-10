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Супряге может потребоваться операция для восстановления после травмы

Премьер-лига
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Он не сыграл ни минуты в прошлом сезоне

Супряге может потребоваться операция для восстановления после травмы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Телеграмм-канал Zarya Londonsk сообщает, что форвард "Динамо" Владислав Супряга так и не смог восстановиться от травмы. Вероятно, здесь не обойдется без оперативного вмешательства.

Официального подтверждения операции пока нет. 23-летний форвард, как известно, сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне.

Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории". Ранее было известно, что Владислав из-за травмы пропустит молодежное Евро-2023.

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В статье: Динамо (Киев) операция Владислав Супряга
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Источник:
Zorya Londonsk

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