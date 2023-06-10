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Супряге может потребоваться операция для восстановления после травмы
Он не сыграл ни минуты в прошлом сезоне
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Телеграмм-канал Zarya Londonsk сообщает, что форвард "Динамо" Владислав Супряга так и не смог восстановиться от травмы. Вероятно, здесь не обойдется без оперативного вмешательства.
Официального подтверждения операции пока нет. 23-летний форвард, как известно, сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне.
Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории". Ранее было известно, что Владислав из-за травмы пропустит молодежное Евро-2023.
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