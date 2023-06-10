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Луческу отказался возглавить румынский ЧФР, но имеет другие предложения, - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Главный тренер "Динамо" до сих пор не определился со своим будущим

Луческу отказался возглавить румынский ЧФР, но имеет другие предложения, - СМИ

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу отказался возглавить румынский клуб ЧФР. Об этом сообщает издание Sport.ro.

Румынский клуб предлагал 77-летнему коучу стать главным тренером команды после того, как 8 июня уволил Дана Петреску. Однако 77-летний румын посоветовался с семьей и отказал - в Румынии он готов работать только с "Динамо" Бухарест.

Известно, что в Луческу также есть предложения от "Фенербахче" и ЦСКА София. Оба клуба предлагают ему должность технического директора. Тренер, контракт которого действует с "Динамо", примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

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В статье: Мирча Луческу Румыния ЧФР
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Источник:
sport.ro

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