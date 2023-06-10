Луческу отказался возглавить румынский ЧФР, но имеет другие предложения, - СМИ

Наставник "Динамо" Мирча Луческу отказался возглавить румынский клуб ЧФР. Об этом сообщает издание Sport.ro.

Румынский клуб предлагал 77-летнему коучу стать главным тренером команды после того, как 8 июня уволил Дана Петреску. Однако 77-летний румын посоветовался с семьей и отказал - в Румынии он готов работать только с "Динамо" Бухарест.

Известно, что в Луческу также есть предложения от "Фенербахче" и ЦСКА София. Оба клуба предлагают ему должность технического директора. Тренер, контракт которого действует с "Динамо", примет решение о своем будущем в ближайшие дни.