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Луческу отказался возглавить румынский ЧФР, но имеет другие предложения, - СМИ
Главный тренер "Динамо" до сих пор не определился со своим будущим
Фото: Аліна Єрофеєва
Наставник "Динамо" Мирча Луческу отказался возглавить румынский клуб ЧФР. Об этом сообщает издание Sport.ro.
Румынский клуб предлагал 77-летнему коучу стать главным тренером команды после того, как 8 июня уволил Дана Петреску. Однако 77-летний румын посоветовался с семьей и отказал - в Румынии он готов работать только с "Динамо" Бухарест.
Известно, что в Луческу также есть предложения от "Фенербахче" и ЦСКА София. Оба клуба предлагают ему должность технического директора. Тренер, контракт которого действует с "Динамо", примет решение о своем будущем в ближайшие дни.
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