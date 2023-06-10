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Верес отказался от кандидатуры Остапа Маркевича на должность нового тренера

Премьер-лига
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Ровенский клуб изучает претендентов

Верес отказался от кандидатуры Остапа Маркевича на должность нового тренера

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Ровенский "Верес" больше не рассматривает кандидатуру Остапа Маркевича в качестве нового наставника команды. Об этом сообщает портал Sport Arena.

Сообщается, что руководство клуба сузило список кандидатов до нескольких специалистов и занимается их изучением.

Напомним, ранее одним из претендентов на пост нового главного тренера "Вереса" назывался бывший коуч "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Последним клубом Остапа Маркевича был ФК "Радуня" с 3-го по силе дивизиона Польши.

Сейчас "Верес" играет против "Металлурга" в плей-офф за выход в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Остап Маркевич
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Источник:
Sport Arena

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