Верес отказался от кандидатуры Остапа Маркевича на должность нового тренера

Ровенский "Верес" больше не рассматривает кандидатуру Остапа Маркевича в качестве нового наставника команды. Об этом сообщает портал Sport Arena.

Сообщается, что руководство клуба сузило список кандидатов до нескольких специалистов и занимается их изучением.

Напомним, ранее одним из претендентов на пост нового главного тренера "Вереса" назывался бывший коуч "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Последним клубом Остапа Маркевича был ФК "Радуня" с 3-го по силе дивизиона Польши.

Сейчас "Верес" играет против "Металлурга" в плей-офф за выход в УПЛ.