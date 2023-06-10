Старт матча Ингулец - ЛНЗ смещен из-за воздушной тревоги

В 17:00 должен был состояться первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между третьей командой Первой лиги и четырнадцатой командой УПЛ последнего сезона. Игра была перенесена, из-за воздушной тревоги на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово.

Первый раз "Ингулец" и "ЛНЗ" будут играть матчи плей-офф за право участия в УПЛ. Представитель Черкасс во второй раз будет бороться за путевку в УПЛ. Предыдущая попытка с участием ФК "Черкассы" была неудачной. Тогда они уступили "Прикарпатью".