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Старт матча Ингулец - ЛНЗ смещен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
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Игра была запланирована на 17:00

Старт матча Ингулец - ЛНЗ смещен из-за воздушной тревоги

Новина українською

В 17:00 должен был состояться первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между третьей командой Первой лиги и четырнадцатой командой УПЛ последнего сезона. Игра была перенесена, из-за воздушной тревоги на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово.

Первый раз "Ингулец" и "ЛНЗ" будут играть матчи плей-офф за право участия в УПЛ. Представитель Черкасс во второй раз будет бороться за путевку в УПЛ. Предыдущая попытка с участием ФК "Черкассы" была неудачной. Тогда они уступили "Прикарпатью".

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В статье: Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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