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Красников: Металлист остается 100%. Финансирование будет. Мы вернемся в УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Спортивный директор "Днепра-1" уверяет, что харьковский клуб будет существовать

Красников: Металлист остается 100%. Финансирование будет. Мы вернемся в УПЛ

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Бывший вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников рассказал о ситуации в клубе.

– Какая дальнейшая судьба "Металлиста"?

– Смотрите, сначала, когда началось вторжение, я 181 день просидел, пока не освободили Харьковскую область. Я был на стадионе, там и ребята приезжали ко мне, фанаты помогали. Слава Богу, что там стадион сохранили. Но просто на тот момент сложилась такая ситуация… Вы знаете, Ярославский там. Если бы мы не сделали эту комбинацию с "Днепром-1", что они дали деньги – мы бы не сохранили клуб.

Да, команда вылетела. Но я считаю, что там было много моментов… И с Полтавой, много. Судейских ошибок было много, в принципе. Я скажу, что "Металлист" остается 100%. Я общаюсь со всеми. Финансирование будет. Может, не в таком размере, как это было, но "Металлист" будет 100%. Команда будет играть в Первой лиге.

Может, в этом году, но я сомневаюсь. Но год-два – и мы будем пытаться вернуться в высшую лигу. Уверен, что со временем все наладится. Я все время на связи с Григой (прим. - генеральний директор). Я просто не могу работать, потому что начали писать всякие там… Ну, понятно, что конкуренты писали, что я там на два клуба. Но команда будет, финансирование будет, "Металлист" будет.

Мы приложили максимум усилий. Этот наш переход сохранил клуб. Сейчас есть определенное финансирование. Наверное, те ребята, которые играли в высшей лиге, многие уходят, но это ничего. У нас хорошая молодежь, именно харьковские ребята. Плюс мы там где-нибудь подкрепимся. Знаю, что селекция работает. Я максимум усилий прилагаю, "Металлист" будет.

Главное – сохранить клуб. Да, досадно, что вылетели, Прядун "Колосу" пенальти не забил, с "Рухом" чистое пенальти не дали, потом в Полтаве. Ну так сложилось, трудно спастись, – рассказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Комментарии (5)
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magnum power (БОМЖ)
10.06.2023 в 19:57
зовсім не вірю, на жаль. тепер чекатиму Металіст-3, питання тільки коли і хто.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.06.2023 в 19:51
Це якесь збочене ноу-хау, на дві команди працювати. Спершу Ротань, тепер цей "чєловєк-оркестр". Цікаво, всілякі масажисти, клубні лікарі, водії, доглядальники газону теж скоро почнуть?
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0
0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
10.06.2023 в 19:15
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0
0
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scorpius (Ck)
10.06.2023 в 19:15
А Красников вообще чьих будет?
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+1
0
fanatSD (донецк)
10.06.2023 в 19:10
сидишь на двух стульях?и упрекаешь соперников в кабинетных играх.
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0
0

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