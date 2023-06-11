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Сарнавский - о ФК Львов: То, что больше всего мне запомнилось, это 12 тренеров за два с половиной года

Премьер-лига
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Игрок имеет яркие воспоминания

Сарнавский - о ФК Львов: То, что больше всего мне запомнилось, это 12 тренеров за два с половиной года

Фото: Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Кривбасса" Богдан Сарнавский прокомментировал ситуацию во ФК "Львов" и рассказал о своих выступлениях за клуб в прошлом:

"Проблемы с долгами во "Львов"? Тогда все выплачивалось месяц в месяц. Текущая ситуация в ФК "Львов", по моему мнению, как у большинства команд УПЛ. У десяти клубов из 16 есть какие-то проблемы. Я считаю, что массовую закупку нужно было делать перед началом сезона, а не зимой, тогда у них все было бы хорошо, а не когда дыра в корабле.

Был один момент, когда мы попали в шестерку, за что получили премию с задержкой во времени. Бакалов после первого круга нам сказал: "Спасибо, все хорошо, как и договаривались". А потом его убрали.

Больше всего, что мне запомнилось в команде, это 12 тренеров за 2,5 года в команде", - сказал Сарнавский.

Как известно, ФК "Львов" прекратит существование после завершения сезона 2022/23. Команда заняла последнее место в УПЛ.

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В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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