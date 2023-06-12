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Штанге: Динамо 90-х Лобановского - это был космос. Они не затерялась бы в Бундеслиге

Премьер-лига
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Немецкий тренер вспомнил свою работу в Украине

Штанге: Динамо 90-х Лобановского - это был космос. Они не затерялась бы в Бундеслиге

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-тренер "Днепра" Бернд Штанге вспомнил матчи против "Динамо" в середине 90-х годов.

"Никогда не забуду матчи против "Динамо". Вот твои ребята, а вот – Леоненко, Ребров, Шевченко. Это был космос.

Эта команда, особенно с Лобановским, не затерялась бы в Бундеслиге", - сказал Штанге.

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В статье: Бернд Штанге Динамо (Киев) Днепр
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Источник:
Fanday

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