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Поворознюк: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была
Президент Ингульца недоволен работой тренера
Фото: ФК Ингулец
Президент "
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"Новый тренер? На сегодня даже над этим не думал. Я думаю, что Лупашко – очень умный парень. Еще немножечко ему опыта, он его наберется со временем...
Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была.
Даже любой из моих тех кто есть поставил бы – было бы лучше. Я сейчас просто изучаю, что они делали, и чего сейчас команда не может бежать, потому что физически они очень плохо подготовились зимой, хотя я деньги не жалел.
Эту физику надо закладывать зимой, они этого не сделали. Мы стартанули хорошо, а потом пошло на спад", — сказал Поворознюк.
Напомним, что 54-летний Ковалец возглавил "Ингулец" в конце декабря 2022 года и проработал до начала июня. Под его руководством команда не смогла избежать переходных матчей за право остаться в УПЛ.
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