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Поворознюк: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была

Премьер-лига
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Президент Ингульца недоволен работой тренера

Поворознюк: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о тренерских перестановках в команде.

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"Новый тренер? На сегодня даже над этим не думал. Я думаю, что Лупашко – очень умный парень. Еще немножечко ему опыта, он его наберется со временем...

Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была.

Даже любой из моих тех кто есть поставил бы – было бы лучше. Я сейчас просто изучаю, что они делали, и чего сейчас команда не может бежать, потому что физически они очень плохо подготовились зимой, хотя я деньги не жалел.

Эту физику надо закладывать зимой, они этого не сделали. Мы стартанули хорошо, а потом пошло на спад", — сказал Поворознюк.

Напомним, что 54-летний Ковалец возглавил "Ингулец" в конце декабря 2022 года и проработал до начала июня. Под его руководством команда не смогла избежать переходных матчей за право остаться в УПЛ.

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В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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