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Цыганык: Танковский, Лучкевич, Назаренко и несколько легионеров могут покинуть Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Бланко остается, Пеглоу и Валеф еще под вопросом

Цыганык: Танковский, Лучкевич, Назаренко и несколько легионеров могут покинуть Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о возможных летних перестановках в составе "Днепра-1".

"Насколько я понимаю, Танковского не будет, наверное Лучкевича не будет, есть вопрос по Назаренко, потому что он пока не хочет продлевать контракт. Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань отмечает, что он ему нужен и стимулирует не продлевать соглашение с "Днепром-1".

Скорее всего не будет большинства легионеров. Матаррита и Хайнер поедут домой, вопрос по Пеглоу и Валефу решаются. Первым довольны, но он может получить матчей 10 дисквалификации за свое поведение, первый круг он может пропустить, для чего футболист на один круг, но с другой стороны есть игры еврокубков.

Валефу предложили уменьшить условия контракта, он думает. Бланко остается", — сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Валерий Лучкевич Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Александр Назаренко Герберт Хайнер Доминго Бланко Макс Валеф Рональд Матаррита Жоао Пеглоу
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Источник:
Football Hub

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