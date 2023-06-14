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Цыганык: Танковский, Лучкевич, Назаренко и несколько легионеров могут покинуть Днепр-1
Бланко остается, Пеглоу и Валеф еще под вопросом
scdnipro1.com.ua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о возможных летних перестановках в составе "
"Насколько я понимаю, Танковского не будет, наверное Лучкевича не будет, есть вопрос по Назаренко, потому что он пока не хочет продлевать контракт. Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань отмечает, что он ему нужен и стимулирует не продлевать соглашение с "Днепром-1".
Скорее всего не будет большинства легионеров. Матаррита и Хайнер поедут домой, вопрос по Пеглоу и Валефу решаются. Первым довольны, но он может получить матчей 10 дисквалификации за свое поведение, первый круг он может пропустить, для чего футболист на один круг, но с другой стороны есть игры еврокубков.
Валефу предложили уменьшить условия контракта, он думает. Бланко остается", — сказал Цыганык.
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