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Днепр-1 добыл больше всех волевых побед в минувшем сезоне УПЛ
У днепрян пять волевых побед
scdnipro1.com.ua
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Днепряне показали лучший за последние 6 лет результат в этой номинации, одержав 5 побед в матчах, в которых они уступали соперникам по ходу встречи. Подопечные Александра Кучера, пропустив мяч первыми, дома выиграли у "Миная" (3:1), "Шахтера" (2:1) и "Колоса" (2:1), а в гостях – у "Руха" (3:2) и "Черноморца" (2:1).
По три волевых победы у "Вереса", "Зари" и "Шахтера". А вот "Александрии", "Колосу", "Львову" и "Минаю" ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча.
Лидерами же по числу "безвольных" поражений оказались "Ворскла" и "Львов", которые ведя в счете, уступили в итоге соперникам в 4-х играх (3 – дома, 1 – в гостях).
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