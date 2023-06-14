"Не хочу оскорблять женщину и маму, только пожелания - здоровья и ума" - Поворознюк ответил на обвинения жены Вирта

Youtube-блогер Дмитрий Поворознюк, который до последнего времени находился на контракте игрока "Вереса", ответил на резкие обвинения жены экс-коуча ровенчан Светланы Вирт.

"Здесь коротко о жене Юрия Вирта.

Я не буду обижать или обзывать этого человека, он сам показывает свое лицо в соцсетях.

Прямо сейчас мы сидим с тренером за одним столом и благодарим друг друга за этот путь.

Написав о моей жене – это переход красной линии. Но подавать в суд, отписывать или угрожать - это не мой путь.

Я понимаю в чем проблема госпожи Вирт, но не хочу оскорблять женщину и маму.

В соцсетях легко быть героем. К сожалению, сегодня на стадионе ее не было, чтобы поддержать мужа.

Поэтому здесь только пожелания: здоровья и ума.

P.S. спасибо всем за поддержку, " - написал Поворознюк в Фейсбуке.