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"Не хочу оскорблять женщину и маму, только пожелания - здоровья и ума" - Поворознюк ответил на обвинения жены Вирта

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот и ответ от блогера подоспел

"Не хочу оскорблять женщину и маму, только пожелания - здоровья и ума" - Поворознюк ответил на обвинения жены Вирта

Новина українською

Youtube-блогер Дмитрий Поворознюк, который до последнего времени находился на контракте игрока "Вереса", ответил на резкие обвинения жены экс-коуча ровенчан Светланы Вирт.

"Здесь коротко о жене Юрия Вирта.

Я не буду обижать или обзывать этого человека, он сам показывает свое лицо в соцсетях.

Прямо сейчас мы сидим с тренером за одним столом и благодарим друг друга за этот путь.

Написав о моей жене – это переход красной линии. Но подавать в суд, отписывать или угрожать - это не мой путь.

Я понимаю в чем проблема госпожи Вирт, но не хочу оскорблять женщину и маму.

В соцсетях легко быть героем. К сожалению, сегодня на стадионе ее не было, чтобы поддержать мужа.

Поэтому здесь только пожелания: здоровья и ума.

P.S. спасибо всем за поддержку, " - написал Поворознюк в Фейсбуке.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Дмитрий Поворознюк
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Комментарии (1)
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ОПЗ (Александрия)
14.06.2023 в 22:33
Фу... Точно - гнида
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