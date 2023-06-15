Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш

За последние несколько дней собралось немало важных футбольных новостей. В Украине на первый план вышли матчи плей-офф за место в УПЛ, которые окончательно сформировали состав высшего дивизиона на следующий сезон. В итоге Ингулец попрощался с элитой, а Юрий Вирт с клубом из Ровно. В обоих случаях прощание происходит не очень приятно. А еще сборная Украины сыграла первые матчи под руководством Сергея Реброва. Обо всем этом, а еще о нестареющем Модриче и пьяном Грилише известный комментатор Максим Гиленко рассказывает в своей влоге для канала UA-Футбол.

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