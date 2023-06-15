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Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш
Максим Гиленко об актуальных футбольных событиях за последние дни
За последние несколько дней собралось немало важных футбольных новостей. В Украине на первый план вышли матчи плей-офф за место в УПЛ, которые окончательно сформировали состав высшего дивизиона на следующий сезон. В итоге Ингулец попрощался с элитой, а Юрий Вирт с клубом из Ровно. В обоих случаях прощание происходит не очень приятно. А еще сборная Украины сыграла первые матчи под руководством Сергея Реброва. Обо всем этом, а еще о нестареющем Модриче и пьяном Грилише известный комментатор Максим Гиленко рассказывает в своей влоге для канала UA-Футбол.
В этом выпуске
- 00:27 – Модричу нельзя завершать карьеру в сборной
- 01:58 – Лига Наций – это весело и легко
- 03:39 – Товарняки надоели, но напряжения в ЛН не хватает
- 05:16 – Судейский скандал в матче Верес – Металлург
- 08:51 – Запорожцы подозрительно легко пропускали
- 10:06 – Металлург не планировал выходить в УПЛ?
- 10:36 – Вирт наконец-то ушел
- 11:12 – Жена Вирта вынесли мусор на публику
- 13:00 – Верес дальше с новым тренером
- 13:44 – ЛНЗ довел дело до логического завершения
- 14:28 – Поворознюк прошелся по Бартуловичу
- 15:51 – Некрасивое прощание с Ковальцем
- 17:49 – Сборная Реброва – главное не перехвалить
- 18:25 – О негативных моментах матча Германия – Украина
- 18:50 – Кадровые потери сине-желтых
- 19:54 – Почему Северная Македония непростая команда
- 20:32 – Грилиш – король вечеринок и пример спортсмена
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- 12:35 Украинские ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ
- 09:33 Украинские Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины