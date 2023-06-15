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Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш

Премьер-лига
(3 голосов)

Максим Гиленко об актуальных футбольных событиях за последние дни

Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

За последние несколько дней собралось немало важных футбольных новостей. В Украине на первый план вышли матчи плей-офф за место в УПЛ, которые окончательно сформировали состав высшего дивизиона на следующий сезон. В итоге Ингулец попрощался с элитой, а Юрий Вирт с клубом из Ровно. В обоих случаях прощание происходит не очень приятно. А еще сборная Украины сыграла первые матчи под руководством Сергея Реброва. Обо всем этом, а еще о нестареющем Модриче и пьяном Грилише известный комментатор Максим Гиленко рассказывает в своей влоге для канала UA-Футбол.

В этом выпуске

  • 00:27 – Модричу нельзя завершать карьеру в сборной
  • 01:58 – Лига Наций – это весело и легко
  • 03:39 – Товарняки надоели, но напряжения в ЛН не хватает
  • 05:16 – Судейский скандал в матче Верес – Металлург
  • 08:51 – Запорожцы подозрительно легко пропускали
  • 10:06 – Металлург не планировал выходить в УПЛ?
  • 10:36 – Вирт наконец-то ушел
  • 11:12 – Жена Вирта вынесли мусор на публику
  • 13:00 – Верес дальше с новым тренером
  • 13:44 – ЛНЗ довел дело до логического завершения
  • 14:28 – Поворознюк прошелся по Бартуловичу
  • 15:51 – Некрасивое прощание с Ковальцем
  • 17:49 – Сборная Реброва – главное не перехвалить
  • 18:25 – О негативных моментах матча Германия – Украина
  • 18:50 – Кадровые потери сине-желтых
  • 19:54 – Почему Северная Македония непростая команда
  • 20:32 – Грилиш – король вечеринок и пример спортсмена

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В статье: канал UA-Футбол
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