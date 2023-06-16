Вингер Шахтера продолжит выступать за бразильский клуб

Вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", продолжит выступления в Бразилии. Об этом сообщил представитель футболиста Уилл Дантас

"Аренда будет продлена. Я уже договорился с "Шахтером", жду, когда придут документы. Были запросы от других клубов, но мы всегда предпочитали "Минейро". Нет причин уходить", — заявил Дантас.

Ранее сообщалось, что "Атлетико Минейро" намерен продлить аренду до конца 2023 года. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года.

В составе бразильского клуба Педриньо провел 18 матчей и отметился 1 ассистом. Была информация, что интерес к игроку проявляли "Коринтианс" и "Флуминенсе".