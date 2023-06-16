Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Шахтера продолжит выступать за бразильский клуб
Бразилец не намерен возвращаться в Украину
shakhtar.com
Вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", продолжит выступления в Бразилии. Об этом сообщил представитель футболиста Уилл Дантас
"Аренда будет продлена. Я уже договорился с "Шахтером", жду, когда придут документы. Были запросы от других клубов, но мы всегда предпочитали "Минейро". Нет причин уходить", — заявил Дантас.
Ранее сообщалось, что "Атлетико Минейро" намерен продлить аренду до конца 2023 года. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года.
В составе бразильского клуба Педриньо провел 18 матчей и отметился 1 ассистом. Была информация, что интерес к игроку проявляли "Коринтианс" и "Флуминенсе".
Популярное сейчас
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- Россияне нанесли более 60 авиаударов за сутки, артиллерия ВСУ поразила 2 пункта управления и С-300
- Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО