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Динамо разработало игровую форму в FIFA 23 для привлечения внимания к войне в Украине

Премьер-лига
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Комплект хоть и виртуальный, но смотрится эффектно

Динамо разработало игровую форму в FIFA 23 для привлечения внимания к войне в Украине

instagram @fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Инстаграммы киевского "Динамо" представили специальную форму для футбольного симулятора FIFA 23 от EA Sports.

Как сообщает, пресс-служба столичного клуба, данная форма была разработана для привлечения дополнительного внимания международного сообщества к войне в Украине.

"Форма сделана в цветах украинского флага и содержит элементы символического пламени, которое охватило нашу страну с начала полномасштабного вторжения.

Разработкой такого стиля формы ФК "Динамо" Киев и EA Sports хотят напомнить миру и игровому коммьюнити, что война в Украине продолжается и что многим пострадавшим от нее необходима помощь", - говорится в сообщении "бело-синих".

Эта виртуальная форма доступна каждому игроку FIFA 23 в режиме Ultimate Team.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram @fc_dynamo_kyiv

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
17.06.2023 в 18:08
Ну тут натяк на війну виглядає так само не красномовно, як і контур державного кордону на формі збірної( який без лупи не роздивитися ).
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