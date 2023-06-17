Динамо разработало игровую форму в FIFA 23 для привлечения внимания к войне в Украине

Инстаграммы киевского "Динамо" представили специальную форму для футбольного симулятора FIFA 23 от EA Sports.

Как сообщает, пресс-служба столичного клуба, данная форма была разработана для привлечения дополнительного внимания международного сообщества к войне в Украине.

"Форма сделана в цветах украинского флага и содержит элементы символического пламени, которое охватило нашу страну с начала полномасштабного вторжения.

Разработкой такого стиля формы ФК "Динамо" Киев и EA Sports хотят напомнить миру и игровому коммьюнити, что война в Украине продолжается и что многим пострадавшим от нее необходима помощь", - говорится в сообщении "бело-синих".