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Динамо разработало игровую форму в FIFA 23 для привлечения внимания к войне в Украине
Комплект хоть и виртуальный, но смотрится эффектно
instagram @fc_dynamo_kyiv
Инстаграммы киевского "Динамо" представили специальную форму для футбольного симулятора FIFA 23 от EA Sports.
Как сообщает, пресс-служба столичного клуба, данная форма была разработана для привлечения дополнительного внимания международного сообщества к войне в Украине.
"Форма сделана в цветах украинского флага и содержит элементы символического пламени, которое охватило нашу страну с начала полномасштабного вторжения.
Разработкой такого стиля формы ФК "Динамо" Киев и EA Sports хотят напомнить миру и игровому коммьюнити, что война в Украине продолжается и что многим пострадавшим от нее необходима помощь", - говорится в сообщении "бело-синих".
Эта виртуальная форма доступна каждому игроку FIFA 23 в режиме Ultimate Team.
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