Президент Вереса: Результаты сезона неудовлетворительны. Мы не достигли тех задач, которые ставили

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал уход Юрия Вирта с поста главного тренера ровенской команды.

"Эмоции переполняют, я бы так сказал. Наверное, это решение нужно было... Некоторые говорят принимать раньше, некоторые - сейчас надо дать шанс.

Много мнений. То мое решение, например, когда говорили после "Кривбасса" увольнять, еще там были у нас... Я думаю то, что мы тогда сохранили, вот как раз показатель (прим. - Речь идет о разгромной победе над "Металлургом"), что то решение все-таки было верным.

Мы дали доработать, мы показали цивилизованность юридических отношений. Результаты сезона, по моему мнению, неудовлетворительны. Мы не добились тех задач, которые ставили.

К сожалению, главный тренер, в первую очередь, несет ответственность за результат. Какие бы эмоции ни были у меня, у главного тренера Юрия Николаевича Вирта... Сложный процесс, но надо дать такую паузу. Мы не говорим точно "прощай", мы говорим "до свидания", - сказал Надеин.