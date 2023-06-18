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Президент Вереса: Результаты сезона неудовлетворительны. Мы не достигли тех задач, которые ставили

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Надеин об увольнении Юрия Вирта с поста наставника

Президент Вереса: Результаты сезона неудовлетворительны. Мы не достигли тех задач, которые ставили

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал уход Юрия Вирта с поста главного тренера ровенской команды.

"Эмоции переполняют, я бы так сказал. Наверное, это решение нужно было... Некоторые говорят принимать раньше, некоторые - сейчас надо дать шанс.

Много мнений. То мое решение, например, когда говорили после "Кривбасса" увольнять, еще там были у нас... Я думаю то, что мы тогда сохранили, вот как раз показатель (прим. - Речь идет о разгромной победе над "Металлургом"), что то решение все-таки было верным.

Мы дали доработать, мы показали цивилизованность юридических отношений. Результаты сезона, по моему мнению, неудовлетворительны. Мы не добились тех задач, которые ставили.

К сожалению, главный тренер, в первую очередь, несет ответственность за результат. Какие бы эмоции ни были у меня, у главного тренера Юрия Николаевича Вирта... Сложный процесс, но надо дать такую паузу. Мы не говорим точно "прощай", мы говорим "до свидания", - сказал Надеин.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
18.06.2023 в 17:08
Прям Санта-Барбара
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