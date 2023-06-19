ЛНЗ объявил о подписании лучшего бомбардира Металлиста

Новичок УПЛ - черкасский ЛНЗ объявил о подписании нападающего "Металлиста" Максима Прядуна. Срок соглашения не афишируется.

К слову, по данным Transfermarkt, его контракт с желто-синими действует до 30 июня 2024 года.

26-летний футболист родился в Умани и сейчас возвращается в родную Черкасскую область.

Прядун выступал за "Металлист" с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром харьковчан в прошлом чемпионате.

Ранее он также играл за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотов" (Ереван), "Николаев" и "Олимпик" Донецк.