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ЛНЗ объявил о подписании лучшего бомбардира Металлиста
Максим Прядун - игрок черкасского клуба
Фото: Олександр Приходько
Новичок УПЛ - черкасский ЛНЗ объявил о подписании нападающего "Металлиста" Максима Прядуна. Срок соглашения не афишируется.
К слову, по данным Transfermarkt, его контракт с желто-синими действует до 30 июня 2024 года.
26-летний футболист родился в Умани и сейчас возвращается в родную Черкасскую область.
Прядун выступал за "Металлист" с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром харьковчан в прошлом чемпионате.
Ранее он также играл за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотов" (Ереван), "Николаев" и "Олимпик" Донецк.
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