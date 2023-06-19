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Лупашко: Не говорил Поворознюку, что Ковалец работает неправильно - по головам идти не привык

Премьер-лига
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Новый тренер Ингульца рассказал о своем назначении

Лупашко: Не говорил Поворознюку, что Ковалец работает неправильно - по головам идти не привык

Фото: ФК Інгулець

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Новоназначенный главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал об увольнении бывшего коуча петровцев Сергея Ковальца и своем назначении на должность.

- Возможно, не нужно было увольнять Ковальца перед решающими матчами в сезоне?

- Этот вопрос следует адресовать президенту, принимавшему решение. Никто не знает, какого результата смогли бы достичь, останься Ковалец. Я ведь в этой ситуации не имел морального права отказаться от предложения возглавить команду.

Я работал в нашей команде еще до Ковальца, поэтому понимал, что должен быть готов ко всему. Не навязывал президенту свое мнение, не говорил, что Ковалец работает неправильно. Я делал все, что он требовал меня главный тренер. По головам идти не привык.

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В статье: Сергей Ковалец Владислав Лупашко Ингулец (Петрово)
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