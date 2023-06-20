"Легионеры немножко подставили", - Пятов рассказал, почему не покинул Шахтер после 24 февраля

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал, почему он решил остаться в Украине, несмотря на начало полномасштабного российского вторжения.

"У нас был выбор. Были очень тяжелые месяцы для Украины, они и сейчас есть, но для футбола это, пожалуй, решающий такой... Или футбол живет, или клуб живет, и дальше...

Я понимал, что можно было поехать, и по контрактам, и то что позволило ФИФА, но мы знаем историю легионеров, что они немножко подставили. Но у меня была такая возможность, некоторые ребята ушли.

Почему решил остаться? Мы с ребятами разговаривали, когда собрались. С кем? Степаненко, Матвиенко, Кривцов на то время. Мы понимали, что легионеры не вернутся, идет война, кто захочет... А мы единственные, кто можем...

Есть президент, есть Сергей Анатольевич, Дарио Срна, которым нужна помощь. На кого они могут рассчитывать? Только на таких опытных. Мы взяли, дали свое согласие, пожали руки и пошли работать.

Для нас "Шахтер" намного больше с Тарасом... Мы общались всю жизнь. Для нас это больше чем клуб, в который ты приходишь", — сказал Пятов.