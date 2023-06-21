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У Днепра-1 нет конкретных предложений по Довбику. Клуб хочет получить за игрока 15 млн евро
Пока что никакой конкретики
Фото: segodnya.ua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился информацией о возможном будущем форварда "
На сегодняшний момент ни одного официального предложения по Довбику нет. Многие клубы интересуются, но пока что ни одного конкретного предложения ни один клуб не сделал.
Если будет конкретное предложение, то варианты будут рассматриваться. "Днепр-1" открыт для этих предложений, у клуба нет желания любыми способами удержать игрока.
Новый контракт с "Днепром-1" Довбик подписал, чтобы отплатить клубу, повысить цену на трансфер. У него сейчас достаточно хорошие условия по новому контракту.
Вариант продажи рассматривается, но сумма должна устроить клуб. А эта сумма – порядка 15 млн евро, - сказал Цыганык.
Напомним, недавно 25-летний нападающий продлил контракт с днепрянами до конца сезона 2024/25.
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