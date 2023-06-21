  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новые цены на игроков УПЛ от Transfermarkt

Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3

фото из свободных источников

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков Украинской Премьер-лиги.

На данный момент самым дорогим игроком УПЛ является голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который подорожал с 18 миллионов евро до 22.

В топ-5 также входят Николай Матвиенко из "Шахтера" (20 млн евро, +2 млн), Артем Довбик из "Днепра-1" (15 млн евро, +4 млн) и Георгий Судаков из "Шахтера" (11 млн евро, +2 млн). Пятое место делят Артем Бондаренко из "Шахтера" (8 млн евро, +2 млн евро), Георгий Бущан из "Динамо" (8 млн евро, -2 млн) и Николай Шапаренко из "Динамо" (8 млн евро, -1 млн).

Кроме Бущана и Шапаренко, уменьшилась трансферная стоимость еще 9 игроков "Динамо".

На 2 миллиона евро также подорожал Александр Пихаленок ("Днепр-1), который сейчас оценивается в 5 миллионов евро.

Ценник на форварда "Зари" Назария Русина вырос на 1,4 миллиона евро и теперь составляет 2 миллиона евро.

Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3 - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе
yellow-arrow
Педриньо остается в аренде в Бразилии
yellow-arrow
Минай определился со спарринг-партнерами на тренировочных сборах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Довбик Николай Матвиенко Николай Шапаренко Александр Пихаленок СК Днепр-1 Назарий Русин Артем Бондаренко Георгий Судаков Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде