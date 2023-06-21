Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков Украинской Премьер-лиги.

На данный момент самым дорогим игроком УПЛ является голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который подорожал с 18 миллионов евро до 22.

В топ-5 также входят Николай Матвиенко из "Шахтера" (20 млн евро, +2 млн), Артем Довбик из "Днепра-1" (15 млн евро, +4 млн) и Георгий Судаков из "Шахтера" (11 млн евро, +2 млн). Пятое место делят Артем Бондаренко из "Шахтера" (8 млн евро, +2 млн евро), Георгий Бущан из "Динамо" (8 млн евро, -2 млн) и Николай Шапаренко из "Динамо" (8 млн евро, -1 млн).

Кроме Бущана и Шапаренко, уменьшилась трансферная стоимость еще 9 игроков "Динамо".

На 2 миллиона евро также подорожал Александр Пихаленок ("Днепр-1), который сейчас оценивается в 5 миллионов евро.

Ценник на форварда "Зари" Назария Русина вырос на 1,4 миллиона евро и теперь составляет 2 миллиона евро.