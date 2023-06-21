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Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3
Новые цены на игроков УПЛ от Transfermarkt
фото из свободных источников
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
На данный момент самым дорогим игроком УПЛ является голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который подорожал с 18 миллионов евро до 22.
В топ-5 также входят Николай Матвиенко из "Шахтера" (20 млн евро, +2 млн), Артем Довбик из "Днепра-1" (15 млн евро, +4 млн) и Георгий Судаков из "Шахтера" (11 млн евро, +2 млн). Пятое место делят Артем Бондаренко из "Шахтера" (8 млн евро, +2 млн евро), Георгий Бущан из "Динамо" (8 млн евро, -2 млн) и Николай Шапаренко из "Динамо" (8 млн евро, -1 млн).
Кроме Бущана и Шапаренко, уменьшилась трансферная стоимость еще 9 игроков "Динамо".
На 2 миллиона евро также подорожал Александр Пихаленок ("Днепр-1), который сейчас оценивается в 5 миллионов евро.
Ценник на форварда "Зари" Назария Русина вырос на 1,4 миллиона евро и теперь составляет 2 миллиона евро.
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