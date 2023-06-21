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Яворский покинул Ворсклу
33-летний украинец попрощался с командой
Фото: ФК Ворскла
Защитник "
В конце сезона 2022/23 закончился контракт 33-летнего украинца, стороны не стали его продлевать.
"Период своей игровой карьеры, которую я провел в Полтаве, могу занести только в актив. Уютный город, его люди и болельщики – все эти факторы давали достаточно сил и эмоций, чтобы в каждом следующем матче выходить с новой мотивацией. Да, сегодня я листаю эту страницу, и хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в течение трех замечательных сезонов. Желаю каждому из нас мира и покоя. Все будет Украина", - сказал Сергей Яворский.
За 3 сезона в клубе футболист принял участие в 58 матчах и забил 2 гола.
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