  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Яворский покинул Ворсклу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яворский покинул Ворсклу

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

33-летний украинец попрощался с командой

Яворский покинул Ворсклу

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Сергей Яворский покинул команду. Клуб объявила о прекращении сотрудничества с игроком.

В конце сезона 2022/23 закончился контракт 33-летнего украинца, стороны не стали его продлевать.

"Период своей игровой карьеры, которую я провел в Полтаве, могу занести только в актив. Уютный город, его люди и болельщики – все эти факторы давали достаточно сил и эмоций, чтобы в каждом следующем матче выходить с новой мотивацией. Да, сегодня я листаю эту страницу, и хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в течение трех замечательных сезонов. Желаю каждому из нас мира и покоя. Все будет Украина", - сказал Сергей Яворский.

За 3 сезона в клубе футболист принял участие в 58 матчах и забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Колос вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону
yellow-arrow
Цыганык: Ярмоленко близок к возвращению в Динамо. Других серьезных подписаний не будет
yellow-arrow
Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Яворский
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде