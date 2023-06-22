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Игроки Динамо проведут благотворительный матч по CS:Go против Monte
За Динамо сыграют Шапаренко, Караваев, Дячук и Волошин
fcdynamo.com
Киевское "
В нем померяются силами команда, составленная из футболистов "Динамо", и одна из лучших киберспортивных команд в Европе "Monte".
За "Динамо" в благотворительном кибер-батле сыграют Николай Шапаренко, Александр Караваев, Максим Дячук и Назар Волошин.
Почетными гостями батла будут Tricky Nicki и Антон Скуратов. Они сыграют за обе команды.
Событие состоится в конференц-зале стадиона "Динамо" им. Лобановского.
В прямом эфире благотворительный матч будет транслироваться в YouTube – на официальном канале "Динамо" и FootballHub. Донаты по трансляции передадут инициативе United24 на проект реконструкции Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который 4 марта прошлого года обстреляли российские войска.
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