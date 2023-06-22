Игроки Динамо проведут благотворительный матч по CS:Go против Monte

Киевское " Динамо " организует благотворительный киберспортивный матч с Counter-Strike Go – charity cyber battle.

В нем померяются силами команда, составленная из футболистов "Динамо", и одна из лучших киберспортивных команд в Европе "Monte".

За "Динамо" в благотворительном кибер-батле сыграют Николай Шапаренко, Александр Караваев, Максим Дячук и Назар Волошин.

Почетными гостями батла будут Tricky Nicki и Антон Скуратов. Они сыграют за обе команды.

Событие состоится в конференц-зале стадиона "Динамо" им. Лобановского.

В прямом эфире благотворительный матч будет транслироваться в YouTube – на официальном канале "Динамо" и FootballHub. Донаты по трансляции передадут инициативе United24 на проект реконструкции Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который 4 марта прошлого года обстреляли российские войска.