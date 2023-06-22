  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Динамо проведут благотворительный матч по CS:Go против Monte
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Динамо проведут благотворительный матч по CS:Go против Monte

Премьер-лига
(1 голосов)

За Динамо сыграют Шапаренко, Караваев, Дячук и Волошин

Игроки Динамо проведут благотворительный матч по CS:Go против Monte

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" организует благотворительный киберспортивный матч с Counter-Strike Go – charity cyber battle.

В нем померяются силами команда, составленная из футболистов "Динамо", и одна из лучших киберспортивных команд в Европе "Monte".

За "Динамо" в благотворительном кибер-батле сыграют Николай Шапаренко, Александр Караваев, Максим Дячук и Назар Волошин.

Почетными гостями батла будут Tricky Nicki и Антон Скуратов. Они сыграют за обе команды.

Событие состоится в конференц-зале стадиона "Динамо" им. Лобановского.

В прямом эфире благотворительный матч будет транслироваться в YouTube – на официальном канале "Динамо" и FootballHub. Донаты по трансляции передадут инициативе United24 на проект реконструкции Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который 4 марта прошлого года обстреляли российские войска.

По теме
yellow-arrow
Билоног: Луческу в Шахтере к себе вообще не подпускал украинцев
yellow-arrow
Ворскла продлила контракт с одним из лидеров команды
yellow-arrow
Фариоли не будет в Шахтере. Семья тренера отказалась переезжать в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Николай Шапаренко Назар Волошин Максим Дячук Monte
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде