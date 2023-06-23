Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ракицкий продлил контракт с Шахтером
Еще на год
shakhtar.com
33-летний защитник "
Новое соглашение рассчитано на год - до 30 июня 2024 года.
Напомним, Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, после чего перешел в российский "Зенит".
В январе 2023 года вернулся в донецкий клуб.
Всего на счету защитника 340 матчей и 16 забитых мячей в составе дончан. Вместе с "Шахтером" Ярослав Ракицкий выиграл 20 трофеев.
Популярное сейчас
- Динамо озвучило планы подготовки к новому сезону: известны первые соперники
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО