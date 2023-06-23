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Ракицкий продлил контракт с Шахтером

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Ракицкий продлил контракт с Шахтером

shakhtar.com

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33-летний защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на год - до 30 июня 2024 года.

Напомним, Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, после чего перешел в российский "Зенит".

В январе 2023 года вернулся в донецкий клуб.

Всего на счету защитника 340 матчей и 16 забитых мячей в составе дончан. Вместе с "Шахтером" Ярослав Ракицкий выиграл 20 трофеев.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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