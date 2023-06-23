Ракицкий продлил контракт с Шахтером

33-летний защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на год - до 30 июня 2024 года.

Напомним, Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, после чего перешел в российский "Зенит".

В январе 2023 года вернулся в донецкий клуб.

Всего на счету защитника 340 матчей и 16 забитых мячей в составе дончан. Вместе с "Шахтером" Ярослав Ракицкий выиграл 20 трофеев.