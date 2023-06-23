КДК оштрафовал Верес, Днепр-1 и ЛНЗ за присутствие болельщиков на матчах

КДК УАФ оштрафовал три клуба за нарушение мер безопасности организации и проведения матчей в Украине, а проще говоря – за допуск болельщиков на трибуны.

В частности, штрафы получили " Верес ", "Днепр-1" и перволиговский "ЛНЗ".

Верес наказан за присутствие болельщиков на поединке 30-го тура УПЛ против "Ингульца" и ответный матч плей-офф с "Металлургом". Ровенский клуб должен выплатить по 100 тысяч гривен за каждое нарушение.

"Днепр-1" оштрафован на 50 тысяч гривен за присутствие болельщиков на матче с "Кривбассом". При этом, криворожский клуб оштрафован на 9 тысяч гривен за использование пиротехники.

"ЛНЗ" заплатит 100 тысяч штрафа за ненадлежащую организацию поединка плей-офф за место в УПЛ против "Ингульца".

Напомним, что УАФ во время действия военного положения перечисляет все полученные средства по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов на платформу UNITED24.