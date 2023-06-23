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КДК оштрафовал Верес, Днепр-1 и ЛНЗ за присутствие болельщиков на матчах
А Кривбасс умудрился получить штраф за использование пиротехники
instagram.com/veres.club
КДК УАФ оштрафовал три клуба за нарушение мер безопасности организации и проведения матчей в Украине, а проще говоря – за допуск болельщиков на трибуны.
В частности, штрафы получили "
Верес наказан за присутствие болельщиков на поединке 30-го тура УПЛ против "Ингульца" и ответный матч плей-офф с "Металлургом". Ровенский клуб должен выплатить по 100 тысяч гривен за каждое нарушение.
"Днепр-1" оштрафован на 50 тысяч гривен за присутствие болельщиков на матче с "Кривбассом". При этом, криворожский клуб оштрафован на 9 тысяч гривен за использование пиротехники.
"ЛНЗ" заплатит 100 тысяч штрафа за ненадлежащую организацию поединка плей-офф за место в УПЛ против "Ингульца".
Напомним, что УАФ во время действия военного положения перечисляет все полученные средства по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов на платформу UNITED24.
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