Шабанов: У Калитвинцева хороший тренировочный процесс, все делается с мячом

Новоиспеченный защитник "Полесья" Артема Шабанов поделился мнениями на счет своей новой команды.

- Поделись своими первыми впечатлениями от коллектива: с кем уже познакомился в команде, может, кого-то из ребят знал раньше?

- Раньше я знал Евгения Морозко и Филиппа Будковского. Играл с Андреем Гитченко, когда я начинал. Впечатления приятные, коллектив очень хорошо принял. Ну, а как дальше — пока еще рано говорить, третий день всего. Посмотрим, как будет дальше.

- Как хорошо ты знаешь Юрия Калитвинцева, как тебе его стиль работы и его видение футбола?

- За тренерской карьерой Юрия Калитвинцева я не следил и не тренировался раньше с ним. Но то, что я вижу сейчас, мне очень нравится. Хороший тренировочный процесс, все делается с мячом, очень футбольные упражнения. Поэтому сейчас я очень доволен работой с ним.

- Следил ли ты за "Полесьем", просматривал ли матчи и результаты команды перед переходом сюда?

- Я смотрел несколько матчей, потому что у меня здесь играет друг Евгений Морозко, следил за его выступлениями. Когда переходил сюда, то звонил по телефону, спрашивал, как здесь все устроено — хорошо или нехорошо. Он дал хорошие рекомендации, поэтому я сделал свой выбор и очень надеюсь, что этот выбор будет хорошим.