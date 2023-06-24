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Шабанов: У Калитвинцева хороший тренировочный процесс, все делается с мячом
Артем о своем новом тренере
ФК "Полліся" / Автор невідомий
Новоиспеченный защитник "Полесья" Артема Шабанов поделился мнениями на счет своей новой команды.
- Поделись своими первыми впечатлениями от коллектива: с кем уже познакомился в команде, может, кого-то из ребят знал раньше?
- Раньше я знал Евгения Морозко и Филиппа Будковского. Играл с Андреем Гитченко, когда я начинал. Впечатления приятные, коллектив очень хорошо принял. Ну, а как дальше — пока еще рано говорить, третий день всего. Посмотрим, как будет дальше.
- Как хорошо ты знаешь Юрия Калитвинцева, как тебе его стиль работы и его видение футбола?
- За тренерской карьерой Юрия Калитвинцева я не следил и не тренировался раньше с ним. Но то, что я вижу сейчас, мне очень нравится. Хороший тренировочный процесс, все делается с мячом, очень футбольные упражнения. Поэтому сейчас я очень доволен работой с ним.
- Следил ли ты за "Полесьем", просматривал ли матчи и результаты команды перед переходом сюда?
- Я смотрел несколько матчей, потому что у меня здесь играет друг Евгений Морозко, следил за его выступлениями. Когда переходил сюда, то звонил по телефону, спрашивал, как здесь все устроено — хорошо или нехорошо. Он дал хорошие рекомендации, поэтому я сделал свой выбор и очень надеюсь, что этот выбор будет хорошим.
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