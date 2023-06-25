Фридман: Днепр-1, Динамо и Заря считают, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как клуб относится к ситуации с единым телепулом УПЛ:

“Сколько клуб заработал на контракте с “плюсами”? Думаю, что здесь не стоит вопрос денег. В прошлом году, кажется, ничего не было заплачено. Военная ситуация... В этом сезоне мы доработаем, согласно контракту. А во-вторых, мы, “Динамо” и “Заря” считаем, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей. Это наша позиция.

Бесплатный футбол – популизм? Это говорят 500 человек в Интернете. Смотрите футбол. Непонятно, почему говорят, что платный футбол нужен, а бесплатный – не нужен. Ведь клубы не получат деньги ни в этом году, ни в следующем, ни через два года.

Когда будет ситуация на рынке, клубы будут зарабатывать – поверьте, мы будем двумя руками за. Придем с Андреем Русолом и четыре руки поднимем по УПЛ-ТВ. Сама мысль нам нравится. Но на этот год она невозможна”, – сказал Фридман.