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Фридман: Днепр-1, Динамо и Заря считают, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей

Премьер-лига
(4 голосов)

Пока что идея УПЛ-ТВ, по его мнению, невозможна

Фридман: Днепр-1, Динамо и Заря считают, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как клуб относится к ситуации с единым телепулом УПЛ:

“Сколько клуб заработал на контракте с “плюсами”? Думаю, что здесь не стоит вопрос денег. В прошлом году, кажется, ничего не было заплачено. Военная ситуация... В этом сезоне мы доработаем, согласно контракту. А во-вторых, мы, “Динамо” и “Заря” считаем, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей. Это наша позиция.

Бесплатный футбол – популизм? Это говорят 500 человек в Интернете. Смотрите футбол. Непонятно, почему говорят, что платный футбол нужен, а бесплатный – не нужен. Ведь клубы не получат деньги ни в этом году, ни в следующем, ни через два года.

Когда будет ситуация на рынке, клубы будут зарабатывать – поверьте, мы будем двумя руками за. Придем с Андреем Русолом и четыре руки поднимем по УПЛ-ТВ. Сама мысль нам нравится. Но на этот год она невозможна”, – сказал Фридман.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.06.2023 в 13:44
Насправді безкоштовний сир у господарчому відділі Просто питання ХТО буде сплачувати цей бенкет глядач чи рекламодавець, якому кортить щось продати! От і виходить, що насправді для рекламодавців цікаві лише пару, тройка клубів, а от що з іншими робити ніхто не знає! Утім чемпіонат це всі 16 команд!
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