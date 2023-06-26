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Обязательно вернемся. Динамо вспомнило, как проводило летнее сборы в Крыму - ФОТО
Почти 20 лет назад
Пресс-служба киевского "Динамо" опубликовала фото с летнего межсезонья в 2004 году. Бело-синие проводили сборы на центральном стадионе в Ялте.
Также на одной из фотографий собственная база "Динамо" в Феодосии.
В то время за "Динамо" играли Гавранчич, Гусев, Ринкон, Каддури, Шацких, Несмачный, Белькевич и другие. Киевлян в начале сезона еще возглавлял Михайличенко, но после четырех туров в Высшей лиге команду принял Йожеф Сабо.
"Обязательно вернемся", – подписан фоторепортаж.
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