Обязательно вернемся. Динамо вспомнило, как проводило летнее сборы в Крыму - ФОТО

Пресс-служба киевского "Динамо" опубликовала фото с летнего межсезонья в 2004 году. Бело-синие проводили сборы на центральном стадионе в Ялте.

Также на одной из фотографий собственная база "Динамо" в Феодосии.

В то время за "Динамо" играли Гавранчич, Гусев, Ринкон, Каддури, Шацких, Несмачный, Белькевич и другие. Киевлян в начале сезона еще возглавлял Михайличенко, но после четырех туров в Высшей лиге команду принял Йожеф Сабо.

"Обязательно вернемся", – подписан фоторепортаж.

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