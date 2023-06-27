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Перед дебютом в УПЛ. ЛНЗ попрощался с рядом игроков

Премьер-лига
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Черкасский клуб покинули 7 футболистов

Перед дебютом в УПЛ. ЛНЗ попрощался с рядом игроков

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Дебютант УПЛ ЛНЗ сообщил об уходе семерых футболистов. У игроков закончились сроки действия контрактов и стороны не стали продлевать соглашения.

Черкасскую команду покинули полузащитники Антон Евдокимов и Никита Полюлях, нападающий Владислав Нехтий, голкипер Денис Шелихов, защитники Игорь Солдат и Олег Синегуб, и форвард Ярослав Галенко.

Напомним, ранее ЛНЗ усилился экс-нападающим "Металлиста" Максимом Прядуном. Была информация, что черкасский клуб может подписать вратаря "Металлиста" и капитана "Ингульца".

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В статье: Денис Шелихов Ярослав Галенко Никита Полюлях Игорь Солдат Владислав Нехтий Олег Синегуб Антон Евдокимов ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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