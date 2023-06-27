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Беседин официально покинул Динамо
Теперь Артем стал свободным агентом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" на своем официальном сайте объявило об уходе нападающего Артема Беседина. Стороны достигли соглашения о расторжении контракта. 27-летний игрок получил статус свободного агента.
Беседин является воспитанником киевского клуба. Он дебютировал в первой команде "Динамо" в марте 2016-го года, а всего сыграл 143 матча и забил 35 голов во всех турнирах за "бело-синих".
В составе киевлян Артем выиграл два титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок страны. На его счету 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной нашей страны.
Вторую половину прошлого сезона Артем провел в аренде в команде "Омония" из Кипра. В футболке кипрской команды украинец принял участие в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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