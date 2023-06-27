Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца

Нападающий " Динамо " Владислав Супряга перенес операцию и пропустит начало сезона. Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца", – сказал Суркис.

23-летний форвард, как известно, не сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне. Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".