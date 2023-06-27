Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца
Форвард никак не может залечить травму
фото - ФК Динамо Київ
Нападающий "
"Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца", – сказал Суркис.
23-летний форвард, как известно, не сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне. Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Испания U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро-2023
- Лукашенко во время мятежа в РФ привел армию в полную боевую готовность. США обращались к Украине
- Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня
- Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
Новости по теме
- 15:55 Украинские Кулач и еще семь нападающих, от которых ждали прорыва в Динамо, а случился провал
- 00:40 Украинские Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А
- 22:02 Украинские Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2023 в 20:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн