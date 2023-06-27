  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард никак не может залечить травму

Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга перенес операцию и пропустит начало сезона. Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Его не будет в списках тех, кто едет на сборы. Супряга восстанавливается после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца", – сказал Суркис.

23-летний форвард, как известно, не сыграл ни одной минуты в завершенном недавно сезоне. Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".

По теме
yellow-arrow
Караваев договорился о новом контракте с Динамо
yellow-arrow
Вишняк: Полесье ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков
yellow-arrow
Геннадий Пасич покинул Верес
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2023 в 20:55
Головне, щоб бабло отримував своєчасно...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде