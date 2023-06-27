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Геннадий Пасич покинул Верес

Премьер-лига
(1 голосов)

По взаимному согласию сторон

Геннадий Пасич покинул Верес

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич покидает ровенский клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Геннадий Пасич стал игроком "Вереса" в 2020 году, и с того момента сыграл за команду 94 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 12 ассистов.

Интересно, что ранее была информация о том, что 29-летний игрок продолжит карьеру в "ЛНЗ", при этом черкасский клуб заплатит за трансфер игрока 100 тысяч евро.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич
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Источник:
НК Верес

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