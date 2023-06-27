Геннадий Пасич покинул Верес

Полузащитник " Вереса " Геннадий Пасич покидает ровенский клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Геннадий Пасич стал игроком "Вереса" в 2020 году, и с того момента сыграл за команду 94 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 12 ассистов.