Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Геннадий Пасич покинул Верес
По взаимному согласию сторон
nkveres.com
Полузащитник "
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.
Геннадий Пасич стал игроком "Вереса" в 2020 году, и с того момента сыграл за команду 94 официальных матча, в которых забил 14 голов и отдал 12 ассистов.
Интересно, что ранее была информация о том, что 29-летний игрок продолжит карьеру в "ЛНЗ", при этом черкасский клуб
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:НК Верес
Популярное сейчас
- Официально: Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо
- Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии
- Назван ещё один кандидат на должность главного тренера Зари
- Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн