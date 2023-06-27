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Вишняк: Полесье ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков
Коуч Колоса рассказал, почему Сергей Чоботенко выбрал Полесье
facebook.com/fcpolissya
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, почему защитник клуба Ярослав Чоботенко принял предложение "
– Центральный защитник Сергей Чоботенко – это существенная потеря?
– Да. Он пришел по ходу сезона, сразу влился в коллектив, стал основным игроком, был лидером до последнего матча (дебютировал в третьем туре, 26 игр, два гола, – прим.).
Теперь будем искать замены и думаю, что найдем.
– Что стало причиной?
– Более выгодное финансовое предложения со стороны "Полесья". Он долго думал, мы хотели его оставить, но не смогли договориться по финансовым условиям.
"Полесье" ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков, которые им интересны. Есть такие клубы, которые немножко вносят смуту в неспешную и размеренную жизнь УПЛ.
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