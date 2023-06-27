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Вишняк: Полесье ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков

Премьер-лига
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Коуч Колоса рассказал, почему Сергей Чоботенко выбрал Полесье

Вишняк: Полесье ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков

facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, почему защитник клуба Ярослав Чоботенко принял предложение "Полесья", а не ковалевского клуба.

– Центральный защитник Сергей Чоботенко – это существенная потеря?

– Да. Он пришел по ходу сезона, сразу влился в коллектив, стал основным игроком, был лидером до последнего матча (дебютировал в третьем туре, 26 игр, два гола, – прим.).

Теперь будем искать замены и думаю, что найдем.

– Что стало причиной?

– Более выгодное финансовое предложения со стороны "Полесья". Он долго думал, мы хотели его оставить, но не смогли договориться по финансовым условиям.

"Полесье" ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков, которые им интересны. Есть такие клубы, которые немножко вносят смуту в неспешную и размеренную жизнь УПЛ.

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В статье: Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Ярослав Вишняк
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Источник:
Fanday

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