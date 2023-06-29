Не только Хлань. 7 случаев, доказывающих, что в руководстве Зари фанаты крепостного права

Перспективный украинский полузащитник Максим Хлань, очевидно, желал сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы среди 21-летних, куда пробилась сборная Украины. В начале квалификации хавбек не был игроком основного состава, однако летом прошлого года в заключительных отборочных играх команды Руслана Ротаня в трех встречах кряду выходил на поле. Впрочем, даже на сборы со сборной он не поехал: футболист находится без игровой практики с марта, и брать такого игрока с надеждой, что он, возможно, наберет форму, довольно наивно. Однако отсутствие игровой практики – не только проблема исполнителя.

Как оказалось, луганская "Заря", за которую выступает Хлань, очень обиделась, что футболист не хочет подписывать новый контракт. Именно поэтому он не выходил на поле в УПЛ в последнее время.

Что интересно, Хлань – не единственный футболист, которого "Заря" "плавила" из-за собственных интересов. И чтобы таких историй было меньше, сейчас мы вспомним остальных.

Деннис Эммануэль Бонавентуре

Появление 18-летнего нигерийца весной 2016 никто не заметил. Впрочем, он забил уже в первом туре нового сезона УПЛ в ворота "Олимпика" и в итоге завершил сезон со статусом второго бомбардира команды.

Что интересно, для перевода в дубль своего игрока менеджменту "Зари" хватило одного матча (того же, в котором он забил): сразу же после игры с "Олимпиком" нападающего отправили тренироваться с резервной командой. В речи гендиректора луганцев Рафаилова ощущались нотки обид : "Было желание клуба и тренера продлить контракт с ним на полгода, на что его агенты категорически ответили отказом", - жаловался Сергей Рафаилов.

Учитывая, что Бонавентуре в дальнейшем вернулся на поле, похоже, Рафаилов смог достаточно "напугать" неопытного африканца перспективами игры за дубль. А уже через год "Заря" продала его в "Брюгге".

Паулиньо и Рафаэль Форстер

Заре не понадобилось много времени, чтобы найти новых "жертв". Летом 2017-го Сергей Рафаилов уже жаловался прессе на бразильских легионеров. Снова, по мнению функционера, виновными в этом были агенты. Что интересно, "Заря" в очередной раз вспомнила о завершении контракта у игрока за полгода до его завершения. У луганского клуба на все вопросы был один ответ: перевод в резервную команду. Такая же участь постигла и Паулиньо, который в начале сезона 2017/2018 трижды выходил в основе, после чего свою карьеру в "Заре" досрочно завершил.

Тем же летом "Заря" стала шантажировать схожими методами другого бразильского защитника - Рафаэля Форстера. К тому времени у него уже был предварительный контракт с грандом болгарского футбола, "Лудогорцем". Юрий Вернидуб отмечал, что решение обоих игроков покинуть клуб были для него как удары ножом в спину.

Самый большой сюр еще и в том, что в преддверии старта сезона луганчане на своем официальном сайте объявили о продлении сделок и с Паулиньо, и с Форстером. Но, как оказалось, этих контрактов не было, поэтому клуб просто сделал вброс.

Для Форстера все завершилось хэппи эндом: "Лудогорец" не пожалел футболиста чуть больше миллиона евро и выкупил его еще летом. А вот Паулиньо полгода пришлось находиться без игровой практики на профессиональном уровне.

Александр Сваток

Январь 2019-го. "Заря" завершила первое полугодие чемпионата четвертой, без шансов проиграв третье место "Александрии". Сразу после выхода команды из отпуска клуб сообщает, что Василию Прийме досрочно выдали статус свободного агента, однако Александру Сватку такого счастья не упало: футболиста отправили тренироваться с резервной командой до завершения сезона.

“Он не хочет продлевать контракт с клубом. А те предложения, которые приходят к нам, клуб не устраивают”, - говорил тогдашний гендиректор клуба Сергей Рафаилов.

То есть клуб добровольно не снимал с себя финансовую ношу в виде немалой зарплаты футболиста, не приносившего пользы первой команде клуба, исключительно, чтобы насолить футболисту. К = Логика.

Артем Гордиенко

В том же месяце в резерве луганчан оказался центральный полузащитник Артем Гордиенко: воспитанник "Зари" также не желал продлевать контракт.

“Это не его решение. Это решение людей, которые вокруг него, и хотели заработать на этом. Но и клуб же должен что-то зарабатывать. Мы приняли такое решение", - рассказывал финансовый план "Зари" Сергей Рафаилов. Из этой речи возникает логический вопрос: что "Заря" заработала за полгода простоя Гордиенко? Или опять потеряла на его зарплате?

Владислав Кочергин

Если вы думаете, что переводом игроков в дубль страдал только Сергей Рафаилов, то вот вам пример из более современной истории клуба. В октябре 2021-го менеджмент "Зари" решил, что должен отказаться от услуг своего лидера прямо посреди сезона. Луганских боссов в очередной раз обидело, что игрок не хочет продлевать контракт, поэтому решили применить проверенный временем метод: к завершению первой части сезона футболисту дали сыграть десять минут в двух матчах за юношескую команду.

История все равно завершилась не в пользу "Зари": после начала полномасштабного вторжения хавбек в одностороннем порядке расторг контракт. И, как луганский клуб не сопротивлялся, пытаясь доказать, что футболист должен сидеть полгода без футбола и с действующим контрактом, выгод это не принесло. Кочергин присоединился к польскому "Ракуву", откуда и вызов в сборную получил, и чемпионом Польши стал.

Максим Хлань

Самая свежая история из луганского клуба. Что интересно, сейчас речь даже не об игроке основы: с августа прошлого года Хлань только однажды вышел на поле в стартовом составе первой команды.

В марте этого года мы впервые услышали, что хавбек отстранен от первой команды из-за нежелания продолжать сделку. Как вы уже поняли, в "Заре" таких игроков отправляют в юношескую команду. Дошло даже до того, что Народный агент Украины Шаблий выступил с критикой в адрес игрока , хотя, по его же словам, это не его клиент. Есть ли в этой истории у Вадима Шаблия какой-то собственный интерес, если он выступает с негативным комментарием в адрес постороннего для него лица и присутствовал при первом подписании контракта Хланя с "Зарей" в 2021-м? Вопрос на миллион. Сам футболист даже заявил , что он "не крепостной и ему не нужен такой футбол".

Как и в случае с Кочергиным, футболист в одностороннем порядке расторг контракт, понимая, что ничего толкового из переговоров с боссами "Зари" не получится. Кто прав – похоже, будут разбираться судьи и адвокаты.

Недавно начальник "Зари" Игорь Гузь возмутился , что главный тренер первой команды Патрик ван Леувен может не вернуться в расположение клуба после летнего перерыва: "Если ван Леувен захочет пойти в какую-нибудь другую команду - это должно быть цивилизованно с учетом интересов обеих сторон", - сказал функционер. Учитывая истории, изложенные здесь выше, похоже, что под фразой "интересы обеих сторон" подразумеваются интересы клуба.

Ранее инсайдеры сообщали, что президент луганчан Евгений Геллер занимает очень жесткую позицию по отношению к игрокам, не желающим продлевать контракты. Но Геллеру не мешало бы занять жесткую позицию по отношению к себе или своим директорам. К примеру, летом 2023-го заканчиваются контракты у одиннадцати игроков первой команды. И история, когда "Заря" теряет во время трансферного окна своих ключевых исполнителей свободными агентами повторяется уже не первый сезон: Абу Ханна, Василь, Силас, Бабенко, Фопала и многие другие ушли без компенсации за себя. Это не проблема футболистов, что они хотят лучших условий. Это проблема клуба, что они не могут удовлетворить потребности или хотя бы начать переговоры раньше срока, чтобы не доводить дело до критического.