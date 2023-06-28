Минай попрощался с пятью игроками

Пять игроков покинули " Минай ", сообщает пресс-служба закарпатского клуба. Это Юрий Коломоец, Иван Трубочкин, Руслан Паламар, Антон Байдал и Михаил Шишка.

Юрий Коломоец дебютировал в составе "Миная" в 6-м туре сезона-2022/23. За этот период он провел 15 матчей.

Иван Трубочкин сыграл в 19 играх прошлого чемпионата и забил один гол. В выездной встрече 13-го тура он отметился забитым мячом в ворота "Руха". Свой первый матч в составе закарпатцев 30-летний защитник провел 29 августа 2022 года против "Александрии".

В активе Руслана Паламара 9 игр в футболке "Миная". 29-летний полузащитник забил "Металлисту" (29 тур) и отдал результативную передачу в игре с "Ингульцом" (19 тур).

Дебют Антона Байдала в "Минае" состоялся 31 июля 2021 года. За все время он сыграл 24 матча в чемпионате Украины и один – Кубке. В активе 23-летнего полузащитника два гола ("Черноморцу" и "Львову").

Михаил Шишка присоединился к "Минаю" зимой 2023 года во время сборов. 28-летний полузащитник сыграл в 12 матчах.