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Минай попрощался с пятью игроками

Премьер-лига
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Чистка рядов в Закарпатье

Минай попрощался с пятью игроками

t.me/fc_minaj

Новина українською

Пять игроков покинули "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба. Это Юрий Коломоец, Иван Трубочкин, Руслан Паламар, Антон Байдал и Михаил Шишка.

Юрий Коломоец дебютировал в составе "Миная" в 6-м туре сезона-2022/23. За этот период он провел 15 матчей.

Иван Трубочкин сыграл в 19 играх прошлого чемпионата и забил один гол. В выездной встрече 13-го тура он отметился забитым мячом в ворота "Руха". Свой первый матч в составе закарпатцев 30-летний защитник провел 29 августа 2022 года против "Александрии".

В активе Руслана Паламара 9 игр в футболке "Миная". 29-летний полузащитник забил "Металлисту" (29 тур) и отдал результативную передачу в игре с "Ингульцом" (19 тур).

Дебют Антона Байдала в "Минае" состоялся 31 июля 2021 года. За все время он сыграл 24 матча в чемпионате Украины и один – Кубке. В активе 23-летнего полузащитника два гола ("Черноморцу" и "Львову").

Михаил Шишка присоединился к "Минаю" зимой 2023 года во время сборов. 28-летний полузащитник сыграл в 12 матчах.

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В статье: Иван Трубочкин Юрий Коломоец ФК Минай Руслан Паламар Михаил Шишка Антон Байдал
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Источник:
ФК Минай

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