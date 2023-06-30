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"Нет ни одной черной кошки в темной комнате". Представитель Вереса попытался пояснить странный переход Пасича в ЛНЗ

Премьер-лига
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Правда, понятнее от этого не стало

"Нет ни одной черной кошки в темной комнате". Представитель Вереса попытался пояснить странный переход Пасича в ЛНЗ

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Советник президента "Вереса" Сергей Коваль попытался объяснить процедуру перехода Геннадия Пасича из ровенского клуба в ЛНЗ.

Напомним, что игрок изначально разорвал контракт с ровненским клубам, а потом подписал соглашение с черкасским.

Далее журналист Андрей Сенькив заявил, что по его источникам, за Пасича все же были заплачены деньги, но они зашли в "Верес" неофициально.

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"В средствах массовой информации и соцсетях идет много разговоров о разрыве контракта с Геннадием Пасичем. Считаем, что необходимо сказать несколько слов. Все трансферы, которые проходят в украинском футболе, можно условно разделить на два вида: напрямую между клубами и с помощью посредников, они же агенты.

Вторым способом происходит почти 90% всех переходов игроков в Украине. И в случае Геннадия произошел именно второй вариант. При продлении контракта с Пасичем были достигнуты определенные договоренности с его представителями. Они же вышли на нас с предложением о прекращении контракта Гены на предварительно достигнутых условиях.

Юридически мы расторгли контракт с согласия сторон в соответствии с регламентными нормами УАФ, ФИФА и контрактными обязательствами. Другие детали строго конфиденциальны.

Одно могу сказать: этот трансфер не является трансфером между клубами "Верес" и ЛНЗ – и точка. Вот и вся тайна, нет ни одной черной кошки в темной комнате. А все обвинения и инсинуации не имеют никаких оснований, а являются лишь домыслами с целью очередного хайпа вокруг клуба", - сказал Сергей Коваль.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
НК Верес

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