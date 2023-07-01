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Кривбасс попрощался с двумя полевыми игроками и голкипером

Премьер-лига
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В прошлом сезоне они были частью первой команды

Кривбасс попрощался с двумя полевыми игроками и голкипером

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества сразу с тремя футболистами. Речь идет о голкипере Богдане Сарнавском, защитнике Евгении Опанасенко и полузащитнике Евгении Банаде.

Контракты всей тройки были рассчитаны до 30 июня 2023 года. Стороны решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.

Сарнавский впервые присоединился к команде летом 2021 года на правах аренды – тогда "Кривбасс" играл еще в Первой лиге. В июле 2022-го Богдан стал полноценным игроком криворожцев. В общей сложности на его счету 36 матчей, 17 из которых – в рамках Украинской Премьер-лиги. 18 встреч он провел на ноль (из них пять – в УПЛ).

Опанасенко и Банада стали игроками криворожцев прошлым летом. На счету защитника семь поединков, а в активе полузащитника – 18 встреч.

Клуб поблагодарил игроков за совместную работу.

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В статье: Евгений Опанасенко Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский Евгений Банада
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