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Кривбасс попрощался с двумя полевыми игроками и голкипером
В прошлом сезоне они были частью первой команды
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества сразу с тремя футболистами. Речь идет о голкипере Богдане Сарнавском, защитнике Евгении Опанасенко и полузащитнике Евгении Банаде.
Контракты всей тройки были рассчитаны до 30 июня 2023 года. Стороны решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.
Сарнавский впервые присоединился к команде летом 2021 года на правах аренды – тогда "Кривбасс" играл еще в Первой лиге. В июле 2022-го Богдан стал полноценным игроком криворожцев. В общей сложности на его счету 36 матчей, 17 из которых – в рамках Украинской Премьер-лиги. 18 встреч он провел на ноль (из них пять – в УПЛ).
Опанасенко и Банада стали игроками криворожцев прошлым летом. На счету защитника семь поединков, а в активе полузащитника – 18 встреч.
Клуб поблагодарил игроков за совместную работу.
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