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Шахаб решил вернуться в Иран

Премьер-лига
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Игрок до сих пор имеет действующий контракт с "Зарей"

Шахаб решил вернуться в Иран

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди продолжит карьеру в иранском "Персеполисе". Последние полтора сезона он на правах аренды провел в составе "Академии Пушкаша".

Иранский клуб взял нападающего в аренду на год, Шахаб для перехода воспользовался правилом ФИФА для легионеров украинских клубов. Контракт игрока с "Зарей" действует до конца 2024-го года.

В "Персеполисе" Шахаб начинал футбольную карьеру. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Ирана.

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В статье: Заря (Луганск) Иран Шахаб Захеди
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