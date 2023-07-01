Шахаб решил вернуться в Иран

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди продолжит карьеру в иранском "Персеполисе". Последние полтора сезона он на правах аренды провел в составе "Академии Пушкаша".

Иранский клуб взял нападающего в аренду на год, Шахаб для перехода воспользовался правилом ФИФА для легионеров украинских клубов. Контракт игрока с "Зарей" действует до конца 2024-го года.

В "Персеполисе" Шахаб начинал футбольную карьеру. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Ирана.