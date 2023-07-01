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Шахаб решил вернуться в Иран
Игрок до сих пор имеет действующий контракт с "Зарей"
Фото: Getty Images
Нападающий "Зари" Шахаб Захеди продолжит карьеру в иранском "Персеполисе". Последние полтора сезона он на правах аренды провел в составе "Академии Пушкаша".
Иранский клуб взял нападающего в аренду на год, Шахаб для перехода воспользовался правилом ФИФА для легионеров украинских клубов. Контракт игрока с "Зарей" действует до конца 2024-го года.
В "Персеполисе" Шахаб начинал футбольную карьеру. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Ирана.
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Источник:Сайт ФК "Персеполіс"
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