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Динамо хочет сократить зарплату Гармашу до 10 тысяч евро и снизить роль в команде

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер рассматривает его только как игрока ротации

Динамо хочет сократить зарплату Гармашу до 10 тысяч евро и снизить роль в команде

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Будущее Дениса Гармаша у "Динамо" пока под вопросом. Как сообщает Футбол 24, полузащитник должен пойти на уступки, чтобы остаться в команде.

Руководство “бело-синих” хочет существенно снизить зарплату футболисту до уровня 10-15 тысяч евро плюс бонусы за чемпионство. Также Мирча Луческу рассматривает Гармаша только на роль игрока ротации.

Есть риск, что футболист может не улететь вместе с командой на первый сбор в Австрию, если не согласится на предложенные условия. И это несмотря на то, что его текущий контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, что Гармаш находится в структуре "Динамо" с 2007 года. Всего за первую команду он сыграл 361 матч, записав в свой актив 99 результативных действий (54+45). За весь свой период в "Динамо" полузащитник только однажды переходил в аренду – с января по август 2020 года играя в “Ризеспоре”.

Добавим, что сбор киевлян в Австрии стартует 3 июля.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Sportfan ( Миргород)
01.07.2023 в 15:16
Правильно
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