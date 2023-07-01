Ковалев присоединился к ЛНЗ Черкассы

Бывший капитан "Ингульца" Максим Ковалев присоединился к черкасскому "ЛНЗ", об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 1 год. После подписания соглашения с новой командой 34-летний защитник дал интервью:

"Через несколько дней после стыковых матчей мне позвонили, мы пообщались, мне предложили хорошие условия и я согласился. Коллектив очень хороший, меня встретили хорошо, ребята все веселые, позитивные."

На вопрос "Что понравилось в игре твоей новой команды?" игрок ответил:

"Настроение команды, они играют в футбол, имеют свой стиль игры, атакуют, имеют большой азарт, много желания, видел только горящие глаза, будем надеяться, что с таким же желанием продолжим играть в УПЛ, потому что это нужно сейчас нам, много самоотдачи и бороться за каждый сантиметр поля. Только так побеждают!"

В прошлом сезоне Максим провел 24 матча в УПЛ, где отметился 3 забитыми мячами.