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Ковалев присоединился к ЛНЗ Черкассы
Защитник и капитан Ингульца подписал контракт с фиолетовыми
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
Бывший капитан "Ингульца" Максим Ковалев присоединился к черкасскому "ЛНЗ", об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 1 год. После подписания соглашения с новой командой 34-летний защитник дал интервью:
"Через несколько дней после стыковых матчей мне позвонили, мы пообщались, мне предложили хорошие условия и я согласился. Коллектив очень хороший, меня встретили хорошо, ребята все веселые, позитивные."
На вопрос "Что понравилось в игре твоей новой команды?" игрок ответил:
"Настроение команды, они играют в футбол, имеют свой стиль игры, атакуют, имеют большой азарт, много желания, видел только горящие глаза, будем надеяться, что с таким же желанием продолжим играть в УПЛ, потому что это нужно сейчас нам, много самоотдачи и бороться за каждый сантиметр поля. Только так побеждают!"
В прошлом сезоне Максим провел 24 матча в УПЛ, где отметился 3 забитыми мячами.
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