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Ковалев присоединился к ЛНЗ Черкассы

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Защитник и капитан Ингульца подписал контракт с фиолетовыми

Ковалев присоединился к ЛНЗ Черкассы

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

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Бывший капитан "Ингульца" Максим Ковалев присоединился к черкасскому "ЛНЗ", об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 1 год. После подписания соглашения с новой командой 34-летний защитник дал интервью:

"Через несколько дней после стыковых матчей мне позвонили, мы пообщались, мне предложили хорошие условия и я согласился. Коллектив очень хороший, меня встретили хорошо, ребята все веселые, позитивные."

На вопрос "Что понравилось в игре твоей новой команды?" игрок ответил:

"Настроение команды, они играют в футбол, имеют свой стиль игры, атакуют, имеют большой азарт, много желания, видел только горящие глаза, будем надеяться, что с таким же желанием продолжим играть в УПЛ, потому что это нужно сейчас нам, много самоотдачи и бороться за каждый сантиметр поля. Только так побеждают!"

В прошлом сезоне Максим провел 24 матча в УПЛ, где отметился 3 забитыми мячами.

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В статье: Максим Ковалев Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fc-lnz.com

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