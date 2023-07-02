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Шахтер отказался от выкупа у Андерлехта контракта Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Богдан может остаться в Бельгии

Шахтер отказался от выкупа у Андерлехта контракта Михайличенко

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" отказался от выкупа левого защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко. Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

Два месяца назад горняки были согласны оформить полноценный трансфер защитника, однако недавно ситуация изменилась. "Шахтер" считает финансовые требования "Андерлехта" слишком высокими.

Учитывая это, Михайличенко вернется в “Андерлехт”. Он может начать тренироваться с командой на следующей неделе. У него есть шанс убедить тренера бельгийской команды обратить внимание на себя, ведь на опцию левого защитника "пурпурно-белые" имеют только Мусу Н'Диайе.

Однако бельгийцы не исключают того факта, что "Шахтер" вернется к переговорам. "Горняки" могут предложить более низкую сумму, чем требует "Андерлехт". Также "пурпурно-белые" ожидают предложений от других клубов.

В прошлом сезоне Михайличенко провел в футболке "Шахтера" 32 матча, в которых отличился двумя голами и пятью ассистами. В том числе дважды он отдавал результативные передачи в поединках против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

За период выступлений Богдана в составе “горняков” его стоимость согласно данным аналитического портала Transfermarkt выросла с 1,5 млн до 4 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
Voetbal Nieuws

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