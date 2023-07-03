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Кривбасс объявил о подписании экс-форварда Александрии
Криворожцы совершили первый летний трансфер
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" официально объявил о подписании первого летнего новичка команды. Им стал 25-летний нападающий Олег Кожушко.
Контракт заключен сроком на 2 года. Форвард взял себе 78-й игровой номер.
Последним клубом Кожушко была "Александрия", которую он недавно покинул в статусе свободного агента. Футболист является одним из лучших ассистентов "горожан" в прошлом сезоне УПЛ. На его счету 5 голевых передач.
Кожушко также известен по выступлениям за "Днепр", "Днепр-1", "Колос", "Черноморец" и армянский "Пюник".
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