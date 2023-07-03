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Кривбасс объявил о подписании экс-форварда Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Криворожцы совершили первый летний трансфер

Кривбасс объявил о подписании экс-форварда Александрии

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" официально объявил о подписании первого летнего новичка команды. Им стал 25-летний нападающий Олег Кожушко.

Контракт заключен сроком на 2 года. Форвард взял себе 78-й игровой номер.

Последним клубом Кожушко была "Александрия", которую он недавно покинул в статусе свободного агента. Футболист является одним из лучших ассистентов "горожан" в прошлом сезоне УПЛ. На его счету 5 голевых передач.

Кожушко также известен по выступлениям за "Днепр", "Днепр-1", "Колос", "Черноморец" и армянский "Пюник".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
03.07.2023 в 12:22
Ну хоть підсилюватися почали
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