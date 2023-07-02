Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-полузащитник Кривбасса Евгений Банада подписал контракт с ЛНЗ
Футболист продолжит под руководством Александра Ковпака
Фото: ЛНЗ/Автор невідомий
Бывший полузащитник "Кривбасса" Евгений Банада продолжит карьеру в "ЛНЗ". Игрок получил 44 номер.
Банада сыграл 297 матчей на профессиональном уровне, из них 164 игр в УПЛ. Большую часть карьеры Евгений провел в "Александрии", затем перешел в "Металлист", а через год попал в "Кривбасс". В сезоне 22/23 полузащитник провел 18 матчей за криворожский клуб, где отметился 1 ассистом.
В прошлой кампании "ЛНЗ" смогли добиться повышения в классе и в этом сезоне сыграют в УПЛ.
Популярное сейчас
- Карпаты подписали вингера, который играл в прошлом сезоне за Металлист и Днепр-1
- На прощание с Йовичевичем. Почему хорвата не жалко
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО