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Экс-полузащитник Кривбасса Евгений Банада подписал контракт с ЛНЗ

Италия
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Футболист продолжит под руководством Александра Ковпака

Экс-полузащитник Кривбасса Евгений Банада подписал контракт с ЛНЗ

Фото: ЛНЗ/Автор невідомий

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Бывший полузащитник "Кривбасса" Евгений Банада продолжит карьеру в "ЛНЗ". Игрок получил 44 номер.

Банада сыграл 297 матчей на профессиональном уровне, из них 164 игр в УПЛ. Большую часть карьеры Евгений провел в "Александрии", затем перешел в "Металлист", а через год попал в "Кривбасс". В сезоне 22/23 полузащитник провел 18 матчей за криворожский клуб, где отметился 1 ассистом.

В прошлой кампании "ЛНЗ" смогли добиться повышения в классе и в этом сезоне сыграют в УПЛ.

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В статье: Евгений Банада ЛНЗ (Черкассы)
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