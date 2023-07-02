Экс-полузащитник Кривбасса Евгений Банада подписал контракт с ЛНЗ

Бывший полузащитник "Кривбасса" Евгений Банада продолжит карьеру в "ЛНЗ". Игрок получил 44 номер.

Банада сыграл 297 матчей на профессиональном уровне, из них 164 игр в УПЛ. Большую часть карьеры Евгений провел в "Александрии", затем перешел в "Металлист", а через год попал в "Кривбасс". В сезоне 22/23 полузащитник провел 18 матчей за криворожский клуб, где отметился 1 ассистом.

В прошлой кампании "ЛНЗ" смогли добиться повышения в классе и в этом сезоне сыграют в УПЛ.