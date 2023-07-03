Официально: Танковский перешел в Полесье

Житомирское " Полесье " официально объявило о подписании контракта с опытным хавбеком Вячеславом Танковским.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

27-летний Танковский минувший сезон провел в аренде в "Днепре-1", в то время как права на него принадлежали "Металлисту". На его счету 7 матчей за днепрян (без результативных действий).

Вячеслав - воспитанник донецкого "Шахтера", в профессиональной карьере выступал за "Шахтер", "Зарю", столичный "Арсенал", "Мариуполь", "Металлист" и "Днепр-1".