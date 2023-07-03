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Официально: Танковский перешел в Полесье
Житомирский клуб продолжает усиливаться
polissyafc.com
Житомирское "
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
27-летний Танковский минувший сезон провел в аренде в "Днепре-1", в то время как права на него принадлежали "Металлисту". На его счету 7 матчей за днепрян (без результативных действий).
Вячеслав - воспитанник донецкого "Шахтера", в профессиональной карьере выступал за "Шахтер", "Зарю", столичный "Арсенал", "Мариуполь", "Металлист" и "Днепр-1".
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