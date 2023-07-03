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Официально: Танковский перешел в Полесье

Премьер-лига
(1 голосов)

Житомирский клуб продолжает усиливаться

Официально: Танковский перешел в Полесье

polissyafc.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" официально объявило о подписании контракта с опытным хавбеком Вячеславом Танковским.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

27-летний Танковский минувший сезон провел в аренде в "Днепре-1", в то время как права на него принадлежали "Металлисту". На его счету 7 матчей за днепрян (без результативных действий).

Вячеслав - воспитанник донецкого "Шахтера", в профессиональной карьере выступал за "Шахтер", "Зарю", столичный "Арсенал", "Мариуполь", "Металлист" и "Днепр-1".

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В статье: Вячеслав Танковский Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 20:57
Бачу, Шахтарю конкурента готують, серйозно взялися в Житомирі
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