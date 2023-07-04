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Верес подписал двух новых игроков: один из них – экс-кипер Черноморца
Контракты футболистов рассчитаны на один год
Фото: НК Верес
"Верес" подписал еще двух новичков. Ряды ровенского клуба пополнили голкипер Евгений Паст и защитник Евгений Шевченко.
Контракты футболистов рассчитаны на один год, сообщает пресс-служба клуба.
27-летний Шевченко - воспитанник столичного Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Предыдущие клубы: "Металлург" (Донецк), "Оболонь" (Киев), "Полесье" (Житомир), "ВПК-Агро" (Вишневое), "Эпицентр" (Каменец-Подольский). В чемпионате Первой лиги 2022/2023 провел за "Эпицентр" 22 матча, забил 1 гол.
35-летний Паст - воспитанник СДЮШОР "Черноморец". Предыдущие клубы: "Черноморец" (Одесса), "Зирка" (Кропивницкий), "Десна" (Чернигов), "Днепр-1". В чемпионате УПЛ 2022/2023 сыграл 9 матчей за "Черноморец".
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