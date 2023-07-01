Верес подписал сразу трех экс-игроков Ингульца

НК "Верес" на своем официальном сайте объявил о подписании сразу трех новичков. Состав ровенской команды пополнили полузащитники Александр Кучеренко и Андрей Кухарук, а также форвард Максим Марусич.

Все игроки перешли в "Верес" на правах свободных агентов. Контракты со всеми подписаны на один сезон.

Примечательно, что все трое игроков провели прошлый сезон в "Ингульце":