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Верес подписал сразу трех экс-игроков Ингульца
Всех на правах свободного агента
ФК "Верес" / Автор невідомий
НК "Верес" на своем официальном сайте объявил о подписании сразу трех новичков. Состав ровенской команды пополнили полузащитники Александр Кучеренко и Андрей Кухарук, а также форвард Максим Марусич.
Все игроки перешли в "Верес" на правах свободных агентов. Контракты со всеми подписаны на один сезон.
Примечательно, что все трое игроков провели прошлый сезон в "Ингульце":
- Марусич отыграл 26 матчей в УПЛ и забил 2 гола;
- Кучеренко сыграл в 29 поединках в рамках украинского первенства и записал на свой счет 1 гол;
- Кухарук в прошлой кампании УПЛ провел 26 матчей.
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Источник:НК "Верес"
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