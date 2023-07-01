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Верес подписал сразу трех экс-игроков Ингульца

Премьер-лига
(3 голосов)

Всех на правах свободного агента

Верес подписал сразу трех экс-игроков Ингульца

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

НК "Верес" на своем официальном сайте объявил о подписании сразу трех новичков. Состав ровенской команды пополнили полузащитники Александр Кучеренко и Андрей Кухарук, а также форвард Максим Марусич.

Все игроки перешли в "Верес" на правах свободных агентов. Контракты со всеми подписаны на один сезон.

Примечательно, что все трое игроков провели прошлый сезон в "Ингульце":

  • Марусич отыграл 26 матчей в УПЛ и забил 2 гола;
  • Кучеренко сыграл в 29 поединках в рамках украинского первенства и записал на свой счет 1 гол;
  • Кухарук в прошлой кампании УПЛ провел 26 матчей.
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В статье: Верес (Ровно) Максим Марусич Андрей Кухарук Александр Кучеренко
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Источник:
НК "Верес"

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