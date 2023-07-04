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Черноморец продолжают покидать футболисты

Премьер-лига
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Из 25 футболистов, входивших в заявку "моряков" во втором круге сезона-2022/23, команду покинула почти половина

Черноморец продолжают покидать футболисты

Фото - Instagram

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В период текущего межсезонья "Черноморец" продолжает терять футболистов. После того, как опубликованная UA-Футбол в первой половине июня информация о кадровых потерях одесситов несколько дней назад нашла официальное подтверждение от клуба, команду оставил уже 12-й по счету игрок. Им стал 21-летний полузащитник Родион Плакса, который вместе с Артуром Авагимяном (у него истек срок арендного соглашения) отправился в "Александрию". Как сообщили в александрийском клубе, он приехал на просмотр.

В прошлом сезоне Плакса сыграл за одесскую команду всего 8 матчей, причем все – в первом круге. Игроком "Черноморца" он стал после того, как прошел через ряд тяжелых испытаний. Полномасштабная война застала его в Мариуполе, где в течение трех недель он считался пропавшим без вести. Однако сумев вместе с сестрой чудом выбраться из многострадального города и преодолеть почти два десятка вражеских блокпостов, Родион месяц провел в другом оккупированном городе - Бердянске. Только в разгар весны прошлого года ему наконец-то удалось выбраться на свободную территорию, где вскоре присоединился к "Черноморцу".

Ранее Родион Плакса в течение двух сезонов - 2020/21 и 2021/22 защищал цвета ФК "Мариуполь", который был временно расформирован.

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В статье: Черноморец (Одесса) Родион Плакса
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