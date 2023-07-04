Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера

" Днепр-1 " пополнил свой состав еще одним новичком в текущее межсезонье.

Пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с 31-летним украинским голкипером Романом Мысаком.

Контракт с вратарем заключен сроком на 1 год. Он заявлен под номером 21.

Мысак является воспитанником "Карпат". В этом клубе он и начинал игровую карьеру, после чего выступал за "Крымтеплицу" (Молодежное), "Орхус" (Дания), "Рух" (Львов), "Десну" (Чернигов) .

Последним клубом кипера был армянский "Алашкерт".