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Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера
Роман Мысак вернулся в Украину
scdnipro1.com.ua
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Пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с 31-летним украинским голкипером Романом Мысаком.
Контракт с вратарем заключен сроком на 1 год. Он заявлен под номером 21.
Мысак является воспитанником "Карпат". В этом клубе он и начинал игровую карьеру, после чего выступал за "Крымтеплицу" (Молодежное), "Орхус" (Дания), "Рух" (Львов), "Десну" (Чернигов) .
Последним клубом кипера был армянский "Алашкерт".
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