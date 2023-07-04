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Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера

Премьер-лига
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Роман Мысак вернулся в Украину

Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" пополнил свой состав еще одним новичком в текущее межсезонье.

Пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с 31-летним украинским голкипером Романом Мысаком.

Контракт с вратарем заключен сроком на 1 год. Он заявлен под номером 21.

Мысак является воспитанником "Карпат". В этом клубе он и начинал игровую карьеру, после чего выступал за "Крымтеплицу" (Молодежное), "Орхус" (Дания), "Рух" (Львов), "Десну" (Чернигов) .

Последним клубом кипера был армянский "Алашкерт".

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В статье: Роман Мысак СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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