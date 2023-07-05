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Кожушко: После разговора с Вернидубом понял, что хочу поработать с этим тренером

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о причинах перехода в стан "красно-белых"

Кожушко: После разговора с Вернидубом понял, что хочу поработать с этим тренером

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Первый летний новичок "Кривбасса", атакующий полузащитник Олег Кожушко, дал первое интервью в качестве футболиста "красно-белых":

- Очень рад стать игроком "Кривбасса". Хорошо, что все получилось и я здесь. Друзья, которые играют в Кривом Роге, рассказали, что Юрий Вернидуб интересуется моей игрой. Далее уже мой агент общался с тренером после завершения контракта с "Александрией". После этого мы согласовали все вопросы по переходу. Здесь меня хорошо приняли, никаких проблем нет.

Игра против "Кривбасса" в чемпионате УПЛ

- Я играл только в матче первого круга. Был тяжелый поединок, но "Александрия" победила 2:0. Моментов было очень мало, но взяли три очка.

О друзьях в "Кривбассе"

- Мои друзья - Максим Лунев и Тимур Стецков, которых я знаю уже очень давно еще со времен выступлений в Академии "Днепра". Также есть много знакомых, с которыми так или иначе пересекался. А на базе сейчас делю комнату с Даниилом Бескоровайным.

О новом сезоне УПЛ

- Конечно, хочется, чтобы "Кривбасс" занял как можно более высокое место в таблице. И сделаем все, чтобы навязать конкурентам борьбу за место в еврокубках. Все ребята, тренеры, вообще вся команда будет ставить перед собой такую задачу.

О любимой позиции на поле

- Как таковой ее нет. В "Александрии" играл слева или справа в нападении. И там, и там мне комфортно. Также меня задействовали как центрального нападающего. Где в атаке ставили, там и играл.

О работе с Юрием Вернидубом

- После завершения контракта с "Александрией" Юрий Николаевич звонил лично. После нашего разговора для себя понял, что хочу поработать с этим тренером. Он хорошо себя зарекомендовал в Европе. Это великий украинский тренер. И стиль "Кривбасса", и его требования мне подходят. Уверен, у нас все получится.

Следил за прогрессом "Кривбасса" в прошлом сезоне?

- Да, помню, что начали не очень хорошо, но впоследствии набрали ход. Считаю, в целом сезон для "Кривбасса" сложился неплохо. Тем более, как для дебютного в УПЛ.

Об условиях для работы в "Кривбассе"

- Перед тем как переходить в "Кривбасс" общался с друзьями. Они отмечали условия для работы. Потом уже собственными глазами все увидел: условия очень хорошие. Есть все для плодотворной работы, прогресса и хороших результатов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
fckryvbas.com

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