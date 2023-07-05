Танковский: Я думаю, что в Премьер-Лиге легче играть, чем в первой

Новичок "Полесья" Вячеслав Танковский рассказал о своем переходе в житомирский клуб. Хавбек заключил трехлетний контракт с "волками".

- Я очень долго слежу за "Полесьем". Еще когда я был в "Металлисте", мы играли против "Полесья" в Первой лиге. Это уже тогда была очень хорошая команда. Нам очень тяжело было с ними играть. Вот еще с тех пор знаю о житомирской команде. Очень нравилась и работа главного тренера, и команды.

- Какие у тебя ожидания от пребывания в клубе, какие личные цели ставишь перед собой здесь?

- Вероятно, как и у каждого футболиста - расти в профессиональном плане, как футболист. Помогать команде в выполнении задач, которые ставит перед нами главный тренер, президент и помогать этой команде.

- Наблюдал за "Полесьем" в Первой лиге? Как можешь охарактеризовать игру нашей команды?

- Здесь на самом деле очень хорошая команда, очень сильные игроки. Команда не бьет мяч, команда контролирует его. Мне это очень нравилось и это то, что я люблю. Нападающий в команде тоже очень сильный, я играл с Филиппом Будковским. Он высокий, очень хорошо работает с мячом.

- Кого еще из команды ты знал до перехода сюда? Возможно, имеешь приятельские или дружеские отношения?

- Из этой команды я знаю практически всех, со многими играл. С Филиппом Будковским играл в "Заре", играл с Чоботенко и Кудриком в "Мариуполе", в "Арсенале" играл с Янаковым, с Козаком. Поэтому адаптации с этой точки зрения у меня вообще не будет, я всех знаю. А кого не знаю, уже познакомился.

- Ты имеешь очень солидный опыт выступлений в УПЛ. В какой футбол играют в Премьер-Лиге?

- В Первой лиге очень много борьбы. Много команд, которые не могут контролировать мяч, всегда бьют его вперед и просто бегут, подбирают. Когда я играл в Первой лиге за "Металлист", то было на самом деле очень тяжело, когда я перешел туда из "Шахтера". Трудно было именно перестроиться. А в УПЛ команды и сами играют в футбол, и другим дают играть. Я думаю, что в Премьер-Лиге легче играть, но если ты знаешь что делать с мячом до его приема. И если знаешь, то вопросов вообще не будет.

- Учитывая опыт и умение партнеров по команде, как думаешь на что способна команда в дебютном для себя сезоне?

- Конечно, мы с коллективом хотим сыграть как можно лучше. Мы будем стараться все это делать, и доказывать наши намерения на футбольном поле. Мы знаем и верим в свои силы, что мы можем достичь хороших результатов в УПЛ. Мы уже сейчас готовимся, а игра покажет, когда мы начнем играть, - рассказал Танковский.